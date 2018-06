Luxemburg (AFP) Die neue EU-Regelung zu grenzüberschreitenden Erbschaften ist nach Ansicht von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) eine "große Erleichterung für die Betroffenen". Es sei wichtig, in solchen Fällen eine klare Regelung zu haben: "Welches Recht gilt, welches Gericht ist zuständig und wie kann ich dann auch mein Erbrecht nachweisen?", sagte sie am Freitag am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg. Die Justizministerin hob hervor, dass künftig auch Erbschaftsnachweise grenzüberschreitend anerkannt werden.

