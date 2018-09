Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur schützt Verbraucher vor Zahlungsaufforderungen im Zusammenhang mit dubiosen R-Gespräch-Anrufen. Sämtlichen Netzbetreibern sei verboten worden, ihren Kunden Rechnungen im Zusammenhang mit der beanstandeten "Dienstleistung" zu stellen oder Forderungen einzutreiben, teilte die Aufsichtsbehörde am Freitag in Bonn mit. Das Verbot gelte rückwirkend ab 18. Februar. Auch Kunden, die bereits Rechnungen oder Mahnungen in der Angelegenheit erhalten hätten, müssten darauf nicht reagieren.

