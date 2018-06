Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will mittelfristig ein Abwehrzentrum gegen alle extremistischen Gefahren in Deutschland einrichten. Grundsätzlich müsse man in der Lage sein, das bisherige Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus in Köln und Meckenheim "auch auf andere extremistische Bereiche auszuweiten", sagte Friedrich der "Welt" vom Freitag. "Dafür benötigen wir allerdings noch die rechtlichen Grundlagen."

