Montréal (AFP) Im Fall des mutmaßlichen Mörders von Montréal wollen die kanadischen Behörden eine mögliche Verbindung zu einem ungelösten Mordfall in Los Angeles prüfen, bei dem das Opfer im Januar ebenfalls zerstückelt wurde. Nach bisherigen Ermittlern habe sich der Verdächtige Luka Rocco Magnotta an der Westküste der USA aufgehalten, sagte Polizeisprecher Ian Lafrenière am Donnerstag in Montréal der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.