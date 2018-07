Berlin (dpa) - Randvolle Einkaufswagen mit Shampoo, Zahnpasta und Rasierklingen: Tausende Kunden haben den Ausverkauf der insolventen Drogeriekette Schlecker genutzt. In Berlin waren bereits am Mittag in einigen Filialen Regale leer. In bundesweit rund 2800 Märkten der insolventen Drogeriekette startete der Ausverkauf mit Preisnachlässen zwischen 30 und 50 Prozent. Die gut 13 000 Mitarbeiter der Kette sollen ihre Kündigung zum Monatsende erhalten. Unklar ist noch, wie es für die etwa 5000 Beschäftigten bei IhrPlatz und Schlecker XL weitergeht. Sie haben eine Zukunftschance.

