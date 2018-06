Brüssel (dpa) - In der Krise um spanische Banken hat Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker bisher keine Sondersitzung der Eurogruppe einberufen. Das berichteten EU-Kreise am Freitag in Brüssel.

Diplomaten reagierten damit auf Spekulationen, dass die Euro-Finanzminister schon am Wochenende am Telefon über einen spanischen Antrag auf Milliardenhilfen aus dem Krisenfonds EFSF beraten könnten.