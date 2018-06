Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich strebt ein Abwehrzentrum gegen alle extremistischen Gefahren in Deutschland an. Grundsätzlich müsse man in der Lage sein, das Abwehrzentrum auch auf andere extremistische Bereiche auszuweiten, sagte Friedrich der Tageszeitung «Die Welt». Dafür werde allerdings noch die rechtliche Grundlage benötigt. In Deutschland gibt es bislang ein Abwehrzentrum zur Bekämpfung von islamistischem Terrorismus. Zudem wurde nach dem Bekanntwerden der rechtsterroristischen Mordserie ein Abwehrzentrum von Sicherheitsbehörden gegen Rechtsextremismus gegründet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.