Foxborough (SID) - Football-Profi Sebastian Vollmer spielt bei den New England Patriots nicht länger an der Seite von Chad Ochocinco. Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner hat sich nach nur einem Jahr vom exzentrischen Wide Receiver getrennt. Der 34-Jährige war vor der vergangenen Saison innerhalb der amerikanischen Profiliga NFL von den Cincinnati Bengals zum Team aus Foxborough/Massachusetts gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

Ochocinco, der bei den Patriots einen Dreijahresvertrag erhalten hatte, stand nur dreimal in der Startformation und absolvierte insgesamt 15 Spiele im Patriots-Trikot. Bei der 17:21-Niederlage im Super Bowl gegen die New York Giants Anfang Februar fing der Starspieler nur einen Pass.

In der NFL gehört Ochocinco nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten zu den außergewöhnlichen Figuren. Der sechsmalige Pro-Bowler, mit 751 gefangenen Pässen bester Receiver der Bengals-Historie, sorgt auch abseits des Sportplatzes regelmäßig für Schlagzeilen. Seinen Geburtsnamen Chad Johnson änderte er vor drei Jahren in Anlehnung an seine Rückennummer 85 in Ochocinco, die spanische Version der Zahl.

Während des NFL-Lockouts absolvierte er ein Probetraining bei Sporting Kansas City aus der amerikanischen Fußball-Profiliga MLS (Major League Soccer), später versuchte er sich beim Rodeo in Duluth/Georgia im Bullenreiten.