Paris (AFP) Frankreich unterstützt die Bildung einer neuen Syrien-Kontaktgruppe, die der internationale Sondergesandte Kofi Annan vorantreibt. "Wir begrüßen jede Initiative, die dabei hilft, den Annan-Plan umzusetzen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in Paris. An der neuen Gruppe sollen auch einflussreiche Länder der Region beteiligt sein, darunter möglicherweise auch der Iran. Eine Beteiligung des Iran lehnt Frankreich allerdings weiterhin ab. Deutschland hat sich bisher noch nicht zur neuen Kontaktgruppe geäußert.

