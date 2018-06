São Paulo (SID) - Der chilenische Fußball-Nationalspieler Jorge Valdivia durchlebte am Donnerstagabend bei einer Blitz-Entführung in São Paulo Stunden der Angst. Ein bewaffneter Mann überfiel den Mittelfeldspieler von SE Palmeiras sowie dessen Frau im parkenden Auto und ließ sich anschließend von dem Paar ziellos gut drei Stunden durch die Millionenmetropole fahren.

Mit umgerechnet rund 400 Euro an Beute nahm der Kidnapper dann die Flucht auf. Der Chilene flog noch am Freitag in seine Heimat, um sich vom Schock zu erholen und wird Palmeiras im Ligaspiel am Samstag gegen Atlético Mineiro aus Belo Horizonte fehlen.