Danzig (dpa) - Jetzt geht's los! Mit dem Flug von Polen in die Ukraine geht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute der Countdown für das erste EM-Spiel gegen Portugal in die Endphase. Am Vormittag fliegen Bundestrainer Joachim Löw und das Team um Kapitän Philipp Lahm von Danzig nach Lwiw. Dort findet am frühen Abend das Abschlusstraining statt. Er sei positiver Dinge, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor der Reise. Auch Lahm sprach von einer «riesigen Vorfreude». Das DFB-Team muss in der schwierigen Gruppe B mit Portugal, dem WM-Zweiten Niederlande und Außenseiter Dänemark mindestens Zweiter werden, um das Nahziel Viertelfinale zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.