Warschau (dpa) - Co-Gastgeber Polen ist mit einem 1:1 (1:0) gegen Griechenland in die Fußball-Europameisterschaft gestartet.

Vor 58 000 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion in Warschau brachte Robert Lewandowski vom deutschen Meister Borussia Dortmund die Hausherren am Freitag in der 17. Minute per Kopfball in Führung. Nach der Pause glich Dimitrios Salpingidis (51.) für die Griechen aus.

Beide Teams beendeten das umkämpfte Eröffnungsspiel nur mit zehn Mann. Zunächst sah der Bremer Sokratis (44.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, dann musste Polens Torwart Wojciech Szczesny (69.) wegen einer Notbremse vom Feld. Mit dem fälligen Elfmeter scheiterte Georgios Karagounis an Przemyslaw Tyton, der Polen damit vor einer Auftaktniederlage bewahrte.