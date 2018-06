Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln feiert am 12. August (17.00 Uhr) das große Wiedersehen mit Klub-Ikone Lukas Podolski, der die Rheinländer zur neuen Saison in Richtung FC Arsenal verlässt. Im Testspiel gegen den Londoner Traditionsklub kehrt "Prinz Poldi" ins RheinEnergieStadion zurück. Zweiter deutscher Nationalspieler in Reihen der Gunners ist Innenverteidiger Per Mertesacker.

Die Arsenal-Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger bereitet sich auf die neue Saison vor und spielt unter anderem in Europa, Asien und Afrika. In Deutschland wird der FC Arsenal ausschließlich in Köln zu sehen sein.