Rom (SID) - Nach Angaben der römischen Tageszeitung Il Messaggero rückt der Transfer des brasilianischen Abwehrspielers Breno von Fußball-Rekordmeister Bayern München zum Miroslav-Klose-Klub Lazio Rom immer näher. Der Südamerikaner soll angeblich bereits kommende Woche den Vertrag unterzeichnen. Seit vergangener Woche wird Breno bereits als Neuzugang des Klose-Klubs gehandelt.

Der 22-Jährige, dessen Vertrag an der Isar am 30. Juni ausläuft und dessen Abgang bereits seit längerer Zeit feststeht, zählt schon seit längerer Zeit zu den Wunschkandidaten von Lazios Sportdirektor Igli Tare. Breno muss sich allerdings am 13. Juni wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vor der der 12. Strafkammer des Landgerichts München I verantworten.

Der römische Erstligist hat sich außerdem mit Trabzonspor über den Wechsel des türkischen Nationalspielers Burak Yilmaz geeinigt. Dies berichtet der Corriere dello Sport am Freitag. Offenbar sieben Millionen Euro zahlt Lazio für den Torjäger. Der Verein gab Burak Yilmaz einen Fünfjahres-Vertrag bis 2017 plus Option für eine weitere Saison. Der Spieler soll angeblich zwei Millionen Euro pro Saison kassieren.