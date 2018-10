Frankfurt/Main (SID) - Neuzugang Bastian Oczipka vom Bundesliga-Rückkehrer Eintracht Frankfurt brennt auf seinen ersten Einsatz im Trikot der Hessen. "Ich will auf jeden Fall Stammspieler werden und so viele Spiele wie möglich machen", sagte der 23 Jahre alte Außenverteidiger der Frankfurter Rundschau: "Ich versuche, in Frankfurt wieder da anzuknüpfen, wo ich beim FC St. Pauli wegen der Verletzung aufgehört habe."

Für Oczipka, der vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen nach Frankfurt kommt, ist der Wechsel ein kleiner Neuanfang und "keinesfalls ein Schritt zurück". Sportlich sieht er bei der Eintracht das Potenzial, "überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben".