Memphis (SID) - Eine Woche vor der US Open ist der nordirische Golfprofi Rory McIlroy bereit für sein Unternehmen Titelverteidigung. Bei der Generalprobe in Memphis/Tennessee startete die aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste auf dem Par-70-Kurs mit einer guten 68er-Runde. Damit lag McIlroy bei der mit 5,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung nach 18 Löchern zusammen mit dem dreimaligen Major-Sieger Padraig Harrington (Irland) und neun weiteren Spielern auf dem geteilten siebten Platz. Die Führung übernahm ein US-Duo. Jeff Maggert und John Merrick benötigten 66 Schläge.

Die US Open finden vom 14. bis 17. Juni im Olympic Club in San Francisco statt. Dann werden auch die deutsche Nummer eins Martin Kaymer (Mettmann) und US-Superstar Tiger Woods an den Start gehen.