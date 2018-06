Thessaloniki (AFP) Im Norden Griechenlands hat die Polizei zwei mutmaßliche Schmuggler von Antiquitäten gefasst. Die Männer seien im Besitz einer Krone und eines goldenen Armreifs gewesen, die rund 2400 Jahre alt seien, teilte die Polizei von Thessaloniki am Freitag mit. Demnach hatten die beiden Verdächtigen, einer von ihnen pensionierter Polizist, ihren Schatz in einem Schuhkarton in ihrem Auto versteckt.

