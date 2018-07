Tokio (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Olympus muss nach dem im vergangenen Jahr aufgedeckten Finanzskandal kräftig sparen und streicht sieben Prozent seiner Stellen weltweit. 2700 Jobs sollen bis 2014 wegfallen, wie Olympus am Freitag mitteilte. Zudem wolle Olympus Prozesse straffen, die Zahl der Werke reduzieren und Unternehmensteile abstoßen, die mit den Kernkompetenzen - Foto- und Medizintechnik - nur am Rande zu tun hätten. Das auf ingesamt fünf Jahre ausgelegte Programm trägt den Namen "Zurück zu den Wurzeln". Bereits in diesem Jahr will Olympus wieder Gewinne schreiben.

