New York (dpa) - Trotz immer neuer Massaker in Syrien ist der internationale Friedensplan nach Ansicht von Sondervermittler Kofi Annan nicht gescheitert. Annan sagte nach einer Beratung des UN-Sicherheitsrats in New York, es werde beraten, was man tun könne, damit der Plan lebt. «Ansonsten gebe es einen umfassenden Bürgerkrieg nicht nur in Syrien. Der würde sich nicht auf das Land begrenzen lassen, sondern die ganze Region mitreißen. Der Schlüssel liege in Damaskus, sagte Annan.

