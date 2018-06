Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit einem dringenden Appell an den UN-Sicherheitsrat gewandt, damit die Gewalt in Syrien beendet wird. Die Lage in Syrien sei schrecklich, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem neuseeländischen Premierminister John Key. Sie sei sich mit Key einig, dass alles daran gesetzt werden müsse, eine politische Lösung zu finden, um den Menschen endlich wieder die notwendige Sicherheit geben zu können. In Syrien meldet die Opposition neue Angriffe von Regierungstruppen und wieder Tote.

