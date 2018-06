Berlin/Hennigsdorf (dpa) - Nach der Razzia gegen die kriminelle Rockerszene in Berlin und Brandenburg entscheiden Haftrichter heute, ob zehn Männer in Untersuchungshaft kommen. Gegen acht Rocker lagen bereits Haftbefehle vor.

Bei zwei weiteren Festgenommenen wird geprüft, ob die Vorwürfe für eine Haft ausreichend sind. Die Polizei hatte am Donnerstag in einer groß angelegten Aktion wegen Drogenhandels ermittelt. Rund 1100 Beamte waren im Einsatz, darunter die Spezialeinheit GSG 9. Sie durchsuchten fast 80 Wohnungen, Arbeitsstätten und Vereinsheime der Bandidos. Insgesamt geht die Polizei in vielen Bundesländern derzeit vermehrt gegen Banden wie Hells Angels und Bandidos vor.