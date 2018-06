Des Moines (SID) - In 22,19 Sekunden lief Kimberlyn Duncan bereits im 200-m-Vorlauf der US-Leichtathletik-Studentenmeisterschaften Jahres-Weltbestzeit. Am zweiten Tag in Des Moines/Bundesstaat Iowa gab es weitere gute Leistungen durch den auf 2,34 m verbesserten Hochspringer Erik Kynard und Whitney Gipson, die mit etwas zu viel Wind 6,82 m und regulär 6,80 m weit sprang.