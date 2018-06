Berlin (dpa) - Kreischalarm in Berlin: Fans von Justin Bieber haben ihr Idol bei einer Stippvisite in der Hauptstadt am Freitag schrill bejubelt. Doch der 18 Jahre alte Teenie-Star enttäuschte seine überwiegend weiblichen Bewunderer.

Bei einem Auftritt in Kreuzberg fuhr Bieber in einem Auto mit verdunkelten Scheiben vor und lief schnurstracks ins Gebäude. Seine rund 100 wartenden Fans würdigte er keines Blickes - bei einigen flossen daraufhin sogar Tränen. Andere hatten mehr Glück: «Am Hotel hat er Autogramme gegeben», erzählte ein Vater, der seiner Tochter beim Warten auf den Teenie-Schwarm Gesellschaft leistete.

Der Sänger tourt gerade durch Europa und stellt sein neues Album «Believe» vor, das in Deutschland am 15. Juni auf den Markt kommt. In London war es dabei am Mittwoch zu tumultartigen Szenen gekommen, als 300 Fans die Absperrungen vor einem Fernsehstudio durchbrachen. Am Donnerstagabend trat der kanadische Popstar beim Finale von «Germany's Next Topmodel» in der Kölner Lanxess-Arena vor 15 000 Zuschauern auf - ebenfalls begleitet vom lauten Gekreische seiner Fans. Auch Bieber fand die Topmodel-Gewinnerin Luisa Hartema aus Jheringsfehn in Ostfriesland «sehr schön, sehr hübsch».

In Berlin gab der Teenie-Schwarm ein Konzert vor deutlich kleinerem Publikum: 60 Fans durften ihm lauschen. Die «Bild»-Zeitung hatte Karten für den Auftritt in ihrem Verlagshochhaus verlost.