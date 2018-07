Fußball-Nationalmannschaft in der Ukraine eingetroffen

Lwiw (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist knapp 34 Stunden vor dem Anstoß zu ihrem EM-Auftaktspiel gegen Portugal in der Ukraine eingetroffen. Gegen 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) landete die Chartermaschine mit dem DFB-Tross um Bundestrainer Joachim Löw am Freitag nach dem kurzen Flug aus dem regnerischen Danzig in Lwiw. Im Spielort war es zwar auch bewölkt, aber immerhin über 20 Grad warm.

Löw-Assistent Flick: Auch Mertesacker startklar

Danzig (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw kann im ersten EM-Spiel am Samstag gegen Portugal personell aus dem Vollen schöpfen. Sein Assistent Hansi Flick meldete am Freitag auch den angeschlagenen Abwehrchef Per Mertesacker startklar. Nach einem Zusammenprall des Innenverteidigers mit Jérome Boateng beim Eckball-Training am Vortag habe man zunächst um den Einsatz von Mertesacker gefürchtet. «Per war kurz unklar. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Es ist nicht so dramatisch, wie wir erstmal vermutet hatten. Alle Spieler sind einsatzfähig», erklärte Flick.

Flick entschuldigt sich für «Stahlhelm»-Äußerung

Lwiw (dpa) - Bundestrainer-Assistent Hansi Flick hat sich für eine Äußerung auf der offiziellen DFB-Pressekonferenz entschuldigt. «Es tut mir leid, wenn Irritationen durch eine unglückliche Bemerkung von mir entstanden sind. Es war ein Versprecher, der keine falschen Eindrücke aufkommen lassen sollte», sagte der Co-Trainer von Joachim Löw einen Tag vor dem EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Lwiw gegen Portugal. Flick hatte auf eine Frage nach den Freistößen des Portugiesen Cristiano Ronaldo geantwortet: «Ronaldo hat Freistoßqualitäten. Da heißt es, Stahlhelm aufsetzen und groß machen.»

Bundeskanzlerin Merkel besucht kein EM-Vorrundenspiel

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird kein Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft besuchen. Dies kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin an. Offen blieb, ob Merkel aber unter Umständen zum möglichen Viertelfinale der deutschen Mannschaft am 21. oder 22. Juni nach Polen reist. Angesichts des Streits um die inhaftierte ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hatte sich die Kanzlerin zuletzt einen Besuch von EM-Spielen in der Ukraine offengehalten. Deutschland trägt dort seine drei Vorrundenspiele aus.

Wenig Titelhoffnung: Nur 14 Prozent glauben an EM-Sieg

Berlin (dpa) - Die Titelhoffnungen der Deutschen halten sich vor dem Start der Fußball-EM noch in Grenzen. Nur 14 Prozent glauben beim Turnier in Polen und der Ukraine derzeit an den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. 30 Prozent und damit die größte Gruppe trauen dem Team von Bundestrainer Joachim Löw immerhin den Einzug ins Finale zu. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Nur sechs Prozent rechnen mit einem Scheitern schon in der Vorrunde.

Smuda sieht Zukunft des BVB-Trios nicht in Dortmund

Warschau (dpa) - Polens Nationaltrainer Franciszek Smuda sieht die Zukunft von Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek nicht bei Borussia Dortmund. «Meiner Meinung nach werden sie Borussia bald verlassen. Lewy geht zu Manchester United, Kuba ebenfalls zu irgendeinem Club in England, Piszczek zu Real Madrid. Sie wollen wachsen und sich weiterentwickeln», sagte Smuda der polnischen Zeitung «Polska The Times».

Spanien will Schweigeminute - noch keine UEFA-Entscheidung

Warschau (dpa) - Die spanische Fußball-Nationalmannschaft möchte vor ihrem ersten EM-Spiel gegen Italien eine Schweigeminute für den gestorbenen Villarreal-Trainer Manolo Preciado einlegen. Der Coach des FC Villarreal war mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Die Europäische Fußball-Union hatte zwar bis zum Freitagmittag noch keine offizielle Anfrage vorliegen, rechnete aber im Laufe des Tages damit. «Ich denke, dass der Antrag genehmigt wird», sagte ein UEFA-Sprecher in Warschau.

Verletzter Mathijsen fliegt mit Oranje nach Charkow

Krakau (dpa) - Der verletzte Joris Mathijsen hat sich am Freitag mit der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft auf den Weg nach Charkow gemacht. Obwohl der frühere Hamburger beim Auftaktspiel des Vize-Weltmeisters gegen Dänemark an diesem Samstag (18.00 Uhr) wegen einer Oberschenkelverletzung nicht spielen kann, flog er mit dem Team von Krakau aus in die Ukraine.

Polnischer Präsident an Mannschaft: Das ganze Land ist mit euch

Warschau (dpa) - Polens Staatspräsident Bronislaw Komorowski hat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft den Spielern seines Landes Glück und Erfolg gewünscht. «Wenn ihr auf dem Rasen des Nationalstadions auflauft, ist ganz Polen mit euch», versicherte er am Freitag in einem Schreiben an die «Weiß-Roten». Das erste Spiel des Turniers sei eine große Herausforderung und wecke noch größere Erwartungen.

Sandplatz-König Nadal greift nach dem siebten Roland-Garros-Titel

Paris (dpa) - Sandplatz-König Rafael Nadal greift nach seinem siebten Turniergewinn bei den French Open. Der Weltranglisten-Zweite gab am Freitag beim 6:2,6:2,6:1-Halbfinalsieg gegen seinen spanischen Landsmann David Ferrer eine erneute Tennis-Demonstration. Er ließ sich auch von einer Regenunterbrechung im Westen von Paris nicht irritieren und verwandelte nach nur 1:46 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball gegen den an Nummer sechs gesetzten Ferrer. Nadal bleibt damit am Bois de Boulogne 2012 ohne Satzverlust. Nun trifft der Mallorquiner entweder auf Branchenprimus Novak Djokovic oder den früheren Weltranglisten-Ersten Roger Federer.

Reitsport-EM 2015 nach Aachen vergeben

Aachen (dpa) - Aachen und der deutsche Reitsport dürfen sich in drei Jahren auf ein Großereignis freuen: Im August 2015 finden in der alten Kaiserstadt die Europameisterschaften statt. In den Disziplinen Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren und Reining werden die kontinentalen Titelkämpfe als «FEI European Championships Aachen 2015» ausgetragen. Nach Angaben der Aachener Veranstalter vom Freitag wird eine EM in fünf Pferdesport-Disziplinen erstmals an einem Ort ausgetragen.

1. FC Köln muss Nachfolger für Claus Horstmann suchen

Köln (dpa) - Beim 1. FC Köln kommt das Personalkarussell nicht zum Stillstand. Nach zahlreichen Veränderungen in verschiedenen Top-Positionen des Clubs verlässt Claus Horstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga Ende der kommenden Saison. Laut einer FC-Mitteilung vom Freitag hat das Vereinspräsidium diesem Wunsch bereits entsprochen. Horstmann ist seit mehr als 13 Jahren für den FC tätig. Er wolle «außerhalb des Profifußballs eine neue Führungsaufgabe» übernehmen, hieß es.

Olympia-OK gibt weitere Eintrittskarten frei - Darunter Eröffnung

London (dpa) - Nach dem anfänglichen Run auf die Tickets für die Olympischen Spiele in London drohen die Veranstalter nun, auf Eintrittskarten sitzen zu bleiben. Das Organisationskomitee LOCOG gab am Freitag weitere 43 000 Karten in sechs Sportarten zum Verkauf frei. Darunter seien Tickets für besonders attraktive Veranstaltungen wie die Eröffnungsfeier und die Leichtathletik-Wettkämpfe. Nach Recherchen der britischen BBC sollen mehrere hunderttausend Tickets für weniger attraktive Wettbewerbe aus früher angebotenen Chargen noch nicht verkauft sein.

Contador fährt nach Sperre weiter für Team Saxo Bank

Kopenhagen (dpa) - Radprofi Alberto Contador wird nach Ablauf seiner Dopingsperre weiter für das Team Saxo Bank fahren. Wie der dänische Rennstall am Freitag bekanntgab, erhält der Spanier einen neuen Vertrag bis einschließlich 2015. Contador war zu Jahresbeginn vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen Clenbuterol-Dopings rückwirkend für zwei Jahre gesperrt worden. Der Madrilene, dessen ursprünglicher Kontrakt beim Rennstall von Bjarne Riis aufgelöst worden war, kann am 5. August diesen Jahres wieder zurückkehren.

Meister Borussia Dortmund auch fairstes Bundesligateam

Dortmund (dpa) - Und noch ein «Titel» für den deutschen Meister und Pokalsieger: Borussia Dortmund hat in der Bundesliga 2011/2012 auch die Fairplay-Wertung gewonnen. Das habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem BVB mitgeteilt, ließen die Dortmunder am Freitag wissen. Den zweiten Platz der Wertung belegte Bayern München, Dritter wurde Borussia Mönchengladbach. Zur Entscheidungsfindung herangezogene Kriterien waren nach DFL-Angaben «die Summe der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten, positives/attraktives Spiel, Respekt vor dem Gegner, Respekt vor dem Schiedsrichter, das Verhalten der Mannschaftsoffiziellen und das Verhalten des Publikums».