Berlin (SID) - Top-Sprinter André Greipel geht am Sonntag als klarer Favorit in das zweite Berliner ProRace mit Start und Ziel auf der Straße des 17. Juni. Der Radprofi vom belgischen Team Lotto-Belisol nutzt das Eintagesrennen als Vorbereitung auf die Tour de France und wird mit all seinen wichtigen Helfern antreten. "Er bringt seinen gesamten Sprintzug mit", sagte Renndirektor Erik Zabel im Vorfeld.

Greipel hatte zuletzt zwei Etappen der Luxemburg-Rundfahrt und zuvor drei Teilstücke der Belgien-Rundfahrt gewonnen. Insgesamt weist der 29-Jährige bereits 12 Saisonsiege auf und ist damit aktuell der erfolgreichste Fahrer im Peloton. Als größte Konkurrenten des gebürtigen Rostockers dürften der Südafrikaner Robert Hunter (Garmin) und der deutsche Meister Robert Wagner (Magdeburg/Nationalteam), der bisher allerdings mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, infrage kommen.

Im letzten Jahr hatte das Rennen erstmals seit 2000 Profi-Radsportler nach Berlin gebracht. Rund 300.000 Besucher säumten die Straßen, als der Arnstädter Marcel Kittel (Argos-Shimano) sich im Sprint den Sieg holte. Kittel ist diesmal jedoch nicht dabei, er trainiert in der Sierra Nevada/Spanien für seine Tour-de-France-Premiere.