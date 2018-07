Moskau (SID) - Sofia Wiedenrot hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Cross-Country-Europameisterschaften in Moskau mit Platz drei im Rennen der Juniorinnen die erste Medaille beschert. Den Titel sicherte sich die Schwedin Jenny Rissveds vor Margot Moschetti aus Frankreich. Deutsche Junioren sind in Russland nicht am Start.