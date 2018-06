Paris (SID) - Pat McQuaid, Präsident des Radsport-Weltverbandes UCI, sieht den Nachweis für die Wirksamkeit des Blutpasses in den Rennen bestätigt und nicht allein in der Anzahl der in den vergangenen vier Jahren gesperrten Profis. "Für mich ist der Beweis des Erfolges auf der Straße, in den Rennen sichtbar", sagte der Ire, fügte aber an: "Ich sage nicht, dass der Radsport den Krieg gegen Doping gewonnen hat, aber ich sage, dass wir die Wende geschafft haben und das Peloton sauberer als zuvor ist."

McQuaid führte als Beispiel für seine These die Beobachtung an, dass die Führenden eines Rennens bei den schwierigen Bergetappen nicht mehr von drei bis vier Helfern begleitet werden. "Sie müssen den Anstieg meist allein bewältigen. So etwas hat es während der Spitzenzeit von EPO nicht gegeben", sagte McQuaid mit Verweis auf das Blutdopingmittel. McQuaid glaubt weiter, dass die Profi-Teams anstelle solcher "Wundermittel" nun verstärkt mithilfe sportwissenschaftlicher Methoden die Möglichkeiten der Athleten besser auszuschöpfen versuchen.

Kritiker hatten die Effektivität des Blutpasses infrage gestellt, weil es seit zwei Jahren keine direkt auf das Programm zurückzuführenden Dopingbefunde gab. Mithilfe des Blutpasses kann der Weltverband gezielt Athleten mit auffälligen Blutwerten durch Dopingtests überprüfen.