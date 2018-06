Zürich (AFP) Google muss bei seinem Straßenbilder-Dienst Streetview in der Schweiz nicht alle Gesichter und Kennzeichen von Fahrzeugen unkenntlich machen. Eine vom Schweizer Datenschutzbeauftragten verlangte vollständige Anonymisierung wies das Bundesgericht in Lausanne am Freitag ab. Dennoch muss Google sich weiterhin an zahlreiche Auflagen halten.

