Kraichgau (SID) - Andreas Raelert, Inhaber der Weltbestzeit im Ironman, blickt zuversichtlich auf die Europameisterschaften über die Triathlon-Halbdistanz am Sonntag im Kraichgau. "Ich komme direkt aus einem Höhentrainingslager in der Schweiz in den Kraichgau und freue mich auf das Rennen", sagte der Vorjahressieger: "Ich habe sehr schöne Erinnerungen an das vergangene Jahr. Es war ein toller Wettkampf und der Auftakt eines wunderbaren Sommers."

Erstmals werden im Kraichgau die offiziellen Europameistertitel vergeben - neben dem 35-Jährigen Raelert gilt Lokalmatador Sebastian Kienle als Favorit. "So ein extrem hochkarätiges Rennen fast direkt vor der Haustür zu haben, ist schon eine tolle Sache", sagte der 27 Jahre alte Vorjahreszweite: "Daraus zieht man sicher ein bisschen Extramotivation, aber es entsteht manchmal auch etwas mehr Druck dadurch."

Die Distanz umfasst 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen.