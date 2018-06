Berlin (SID) - Hoch konzentriert und gut gelaunt haben die deutschen Volleyballer das letzte Training vor dem Auftakt beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin absolviert. "Wir sind bereit, ich habe ein sehr gutes Gefühl", sagte Diagonalangreifer Georg Grozer dem SID nach der einstündigen Trainingseinheit in der Max-Schmeling-Halle.

Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen kämpft von Freitag bis Sonntag um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in London (27. Juli bis 12. August). Zum Auftakt trafen die Deutschen am Abend auf Außenseiter Indien (20.00 Uhr).

Am Samstag kommt es vor heimischem Publikum zum Schlüsselspiel gegen Vize-Weltmeister Kuba (18.00 Uhr), bevor am Sonntag zum Abschluss Tschechien wartet (17.00 Uhr/alle Sport1). Nur der Sieger des Viererturniers löst das Ticket für London.