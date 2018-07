Beirut (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten am Freitag das Rebellen-Viertel Chaldije in der Protesthochburg Homs unter Beschuss genommen. Die Armee habe seit dem Morgen "durchschnittlich fünf Geschosse pro Minute" auf das im Norden der Stadt gelegene Viertel abgeschossen, in dem sich Rebellen verschanzt hätten, erklärte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. In der Stadt Idlib im Nordwesten des Landes wurden demnach zwei Sicherheitskräfte bei der Explosion einer Autobombe vor einem Polizeiposten getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.