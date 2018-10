Beirut (AFP) Die UN-Beobachter in Syrien sind am Ort des Massakers vom Mittwoch in der Provinz Hama eingetroffen. Die Beobachter hätten die Dörfer Maasaraf und Al-Kubeir am Freitag erreicht, sagte ein Aktivist aus Hama der Nachrichtenagentur AFP. Am Donnerstag waren die UN-Vertreter daran gehindert worden, zu der Ortschaft vorzustoßen. Dabei waren sie den Vereinten Nationen zufolge auch beschossen worden. In Al-Kubeir und im nahen Maasaraf in der Provinz Hama sollen syrische Regierungstruppen und Milizen nach Oppositionsangaben am Mittwoch dutzende Menschen getötet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.