Paris (SID) - Tennis-Ikone Martina Navratilova glaubt nicht an eine Überraschung im Finale der French Open in Paris. Die zweimalige Roland-Garros-Siegerin ist überzeugt, dass Maria Scharapowa am Samstag (15.00 Uhr) ihren vierten Grand-Slam-Titel nach Wimbledon (2004), den US Open (2006) und den Australian Open (2008) gegen die Italienerin Sara Errani gewinnen wird.

"Maria hat 80 Prozent der gegnerischen Aufschlagspiele gewonnen - das ist unglaublich. Ihr bester Schlag ist der Return. Erranis schlechtester Schlag ist dagegen der Aufschlag. Das scheint ziemlich unfair", sagte Navratilova: "Es ist nicht Marias letzte Chance, hier zu gewinnen, sie ist erst 25 Jahre alt. Aber es ist ihre beste Chance. Auf dem Papier gewinnt Maria - kein Zweifel."

Die 55-Jährige ist beeindruckt davon, wie Scharapowa nach ihrer Schulter-Operation vor vier Jahren in die Weltspitze zurückgekehrt ist. "Es kostet unheimlich viel Kraft, physisch und mental, am Comeback zu arbeiten und immer an sich zu glauben", sagte Navratilova: "Sie ist ein Superstar und es ist immer gut, wenn Superstars an der Spitze stehen."

Ab Montag wird Scharapowa nach vierjähriger Abstinenz wieder auf Position eins der Weltrangliste geführt. Sie löst damit Wiktoria Asarenka (Weißrussland) ab, die in Roland Garros bereits im Achtelfinale gescheitert war.