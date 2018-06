Inowroclaw (SID) - Deutschlands Basketballerinnen ist eine gelungene Generalprobe für die anstehende EM-Qualifikation geglückt. Das Team von Bundestrainer Andreas Wagner gewann sein zweites Testspiel gegen Polen mit 62:44 (39:27). Dabei waren Anne Breitreiner und Sarah Austmann mit je 13 Punkten die besten deutschen Werferinnen.

Am Freitag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen den gleichen Gegner noch 53:59 verloren. Das EM-Qualifikationsduell mit Rumänien in Hagen steht am kommenden Samstag auf dem Programm.

"Ich freue mich sehr über unsere großartige Teamleistung", sagte Wagner: "Jede ist für jede gelaufen, hat gekämpft und so diesen schönen Erfolg möglich gemacht."