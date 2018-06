Peking (AFP) China treibt seine Pläne zu einer eigenen Weltraumstation voran: Mitte Juni soll sich ein bemanntes Raumschiff auf den Weg zum Testmodul "Tiangong-1" ins All machen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag meldete. Das Raumschiff "Shenzhou-9" und die Trägerrakete seien bereits auf die Startplattform im Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten des Landes gebracht worden. An Bord sollen voraussichtlich drei Astronauten gehen, darunter vermutlich erstmals auch eine Chinesin, wie Xinhua unter Berufung auf Vertreter des nationalen Weltraumprogramms berichtete.

