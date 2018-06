Wien (AFP) Beim Absturz eines in Deutschland registrierten Kleinflugzeugs sind nahe Wien die beiden Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine war in Ungarn gestartet und in Richtung Straubing in Bayern unterwegs, wie die Rettungskräfte in Niederösterreich am Samstag mitteilten. Zu der Identität und Nationalität der Toten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Ursache des Unglücks war ebenfalls unbekannt.

