Berlin (SID) - 400.000 Fußball-Fans haben den ersten Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Polen und der Ukraine gegen Portugal auf der Berliner Fanmeile verfolgt. Auf sieben Großbildschirmen wurde die Begegnung in Lwiw zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule übertragen. Rund einen Kilometer lang war die Fanmeile an der Spree.

Die Fanzone glich einem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer. Nur ganz vereinzelt gab es portugiesische Flaggen oder Schals zu sehen. Schon vor dem Anpfiff herrschte großer Jubel, nachdem der Erzrivale und Vize-Weltmeister Niederlande in Charkow gegen Dänemark überraschend 0:1 verloren hatte.

Die traditionelle Public-Viewing-Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt war eine von vielen im gesamten Bundesgebiet. Überall grassierte das Fußball-Fieber, nachdem die EM-Endrunde am Freitag eröffnet worden war.