Kiew (SID) - Kapitän Mark van Bommel traut seinem Teamkollegen Arjen Robben trotz des Champions-League-Dramas entscheidende Elfmeterschüsse für die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande zu. "Arjen ist mental sehr stark, eisenstark. Er wird im Zweifelsfall auch bei der EM Elfmeter schießen", sagte van Bommel vor dem ersten Spiel der Elftal gegen Dänemark am Samstag der FAZ.

Robben (28) hatte sowohl im letztlich meisterschaftsentscheidenden Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (0:1) als auch in der Verlängerung des Champions-League-Finals gegen den FC Chelsea (3:4 i.E.) enorm wichtige Elfmeter für Bayern München verschossen.

Robben werde sich aber "bei der EM wieder zeigen", sagte van Bommel, der ehemalige Bayern-Profi: "Ich bin jedenfalls froh, dass Arjen Holländer ist." Wenn Robben Tore erziele, sei er "der Held", wenn nicht, komme gleich Kritik auf. "Man muss Arjen auch in Schutz nehmen", sagte van Bommel, "auch wir als Mannschaft müssen das jetzt tun, so wie in München die Mannschaft helfen musste, als Kritik innerhalb des Klubs geäußert wurde. Man muss zusammen stark sein."

Mit den Niederlanden will van Bommel bei der EM den Titel holen - und dann eventuell seine Karriere beenden. "Wenn wir die EM gewinnen, kann es sein, dass ich in der Nationalelf aufhöre", sagte der 35-Jährige, der nach dem Turnier vom AC Mailand zur PSV Eindhoven zurückkehren wird.