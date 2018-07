Brüssel (dpa) - Die Euro-Staaten wollen Spanien bei der Rettung seiner maroden Banken mit Hilfskrediten von bis zu 100 Milliarden Euro beistehen. Das haben die Euro-Finanzminister nach einer dreistündigen Telefonkonferenz in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Die Kreditsumme müsse alle geschätzten Kapitalbedürfnisse plus eine zusätzliche Sicherheitsmarge umfassen. An die Hilfskredite sind auch Auflagen geknüpft - wie «Reformen im Finanzsektor, inklusive Restrukturierungspläne» für die Banken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.