Brüssel (dpa) - Die Finanzminister der Eurozone haben ihre telefonischen Beratungen über die spanische Bankenkrise nach knapp drei Stunden beendet. Das berichteten EU-Diplomaten in Brüssel. Details über mögliche Beschlüsse wurden noch nicht bekannt. Der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos kündigte für 19.30 Uhr eine Pressekonferenz über die Ergebnisse in Madrid an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.