Washington (dpa) - Spanien benötigt für seine maroden Banken mindestens 40 Milliarden Euro an frischem Kapital - das hat der IWF ermittelt. Das Land kämpft gegen eine Bankenkrise und steckt in der Rezession. Womöglich bittet es schon in Kürze den Euro-Rettungsfonds EFSF um Geld. Die Eurogruppe hat eine Telefonkonferenz angekündigt.

