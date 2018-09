Washington (dpa) - Spanien benötigt für seine maroden Banken mindestens 40 Milliarden Euro an frischem Kapital - das hat der IWF ermittelt. Das Land wird seine europäischen Partner um Milliardenhilfen zur Sanierung seines angeschlagenen Bankensystems bitten. Das sagte der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos am Samstagabend in Madrid. Zuvor hatten die Finanzminister der Eurozone rund drei Stunden in einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz über die Bankenkrise Spaniens beraten. Zahlen wurden nicht genannt.0

