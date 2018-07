Hamburg (AFP) Die Chefs der europäischen Institutionen wollen laut einem Medienbericht mit einem umfassenden Reformplan den Euro retten. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy, Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker und der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, arbeiteten an einer "echten Fiskalunion", in der die einzelnen Mitgliedsstaaten nicht mehr selbständig neue Schulden machen dürfen, berichtete das Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Samstag vorab.

