Montréal (SID) - Der frühere Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat im Rahmen der anhaltenden Proteste rund um den Grand Prix von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) in Montréal Morddrohungen erhalten. "Ich habe eine Vielzahl an ausfallenden, beleidigenden und bedrohlichen E-Mails bekommen", sagte der Kanadier. Darunter seien auch "Morddrohungen" gewesen.

Der 31-jährige Villeneuve hatte die Protestler, größtenteils Studenten, zu einem Ende ihrer Kundgebungen aufgefordert. "Die Proteste dauern nun seit drei Monaten an. Ich denke, dass jetzt jeder genug davon hat", sagte der Weltmeister von 1997. "Wir haben es gehört. Jetzt ist es Zeit, in die Unis zurückzukehren."

Die Protestler nutzen den Formel-1-Grand Prix, das größte Tourismus-Ereignis des Jahres, als Bühne, um auf ihre Unzufriedenheit aufmerksam zu machen. Hauptgründe für den Protest sind die massive Anhebung der Studiengebühren sowie eine Verschärfung des Demonstrationsgesetzes.

In der Nacht auf Samstag waren nach neuen Zwischenfällen erneut 28 Personen festgenommen worden. Die Polizei hatte daraufhin ihr Aufgebot für den Rennsonntag im U-Bahn-System und rund um die Rennstrecke noch einmal deutlich erhöht.