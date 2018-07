Lwiw (dpa) - Nach langem Anlauf hat Mario Gomez Fußball-Deutschland doch noch den optimalen Start in die Europameisterschaft beschert.

Wie bei den Titelgewinnen 1972, 1980 und 1996 gelang der schwarz-rot-goldenen Nationalmannschaft im ukrainischen Lwiw mit dem 1:0 (0:0) gegen Portugal der erhoffte Erfolg im ersten Turnierspiel. Vor 30 000 Zuschauern mussten die selbst ernannten EM-Gipfelstürmer im ukrainischen Lwiw aber hart arbeiten, ehe Gomez mit seinem ersten Turniertor für Deutschland in der 72. Minute die Entscheidung erzwang.

In einem Duell auf Augenhöhe konnte die deutsche Mannschaft den Erwartungen an einen Turnierfavoriten zum EM-Start lange Zeit nicht gerecht werden. Gegen die kompakt stehenden Portugiesen fehlten Tempo und überraschende Aktionen, um das gegnerische Abwehrbollwerk früher zu knacken. Obwohl Joachim Löw in seiner Anfangsformation ganz auf die Bayern-Karte setzte und sieben Münchner Akteure aufgeboten hatte, gab es zur Enttäuschung der rund 10 000 deutschen Fans im kleinsten EM-Stadion auch Defizite in Sachen Spielverständnis.

Erst 18 Minuten vor dem Spielende löste sich die Anspannung. Sami Khedira flankte präzise auf Gomez, und der Bayern-Torjäger, der von Löw den Vorzug vor Miroslav Klose erhalten hatte, köpfte zum 1:0 ein. Der knappe Vorsprung hing in der Schlussphase allerdings mehrfach am seidenen Faden, so als ein Schuss von Nani (84.) die Latte touchierte. Schon vor der Pause hatte die deutsche Elf bei Pepes Lattenschuss großes Glück gehabt. Zwei Minuten vor dem Ende rettete Torhüter Manuel Neuer gegen Silvestre Varela glänzend und hielt damit den knappen Sieg fest.

Pluspunkte sammelte die Innenverteidigung, in der überraschend Mats Hummels anstelle von Per Mertesacker als Nebenmann von Holger Badstuber zum Zuge kam. Der Dortmunder strahlte in der Defensive Sicherheit und Übersicht aus und überzeugte auch in der Spieleröffnung. Dagegen unterliefen Kapitän Philipp Lahm im Spiel nach vorne kleinere Fehler, die ihm viel von seiner sonstigen Wirkung nahmen. Jerome Boateng verlor zwar gleich den ersten Zweikampf gegen den zweifachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo, zog sich aber dann gegen den Superstar recht achtbar aus der Affäre.

Die Probleme begannen im Spiel nach vorne, wo Khedira noch am ehesten Zugriff auf die Partie bekam. Mesut Özil versuchte sich der Bewachung von Veloso zu entziehen, doch der erhoffte große Ideengeber im deutschen Spiel war der Wahl-Spanier nicht. Da von Thomas Müller und Lukas Podolski wenig von den Außenpositionen kam, hing Gomez in der Mitte lange in der Luft. Nach seinem erlösenden Treffer machte der Münchner Platz für Klose.

Die Schwierigkeiten gegen defensiv gut strukturierte Portugiesen offenbarten sich früh, dabei war der Auftakt vielversprechend: Gerade einmal 78 Sekunden waren gespielt, als Gomez eine Boateng-Flanke aufs portugiesische Tor köpfte, doch Rui Patricio fing den Ball ab. Auch die zweite Möglichkeit wurde über die rechte Seite vorbereitet. Mit seinem Außenristschuss nach Müllers scharfer Hereingabe konnte diesmal Podolski in seinem 98. Länderspiel den Schlussmann nicht überwinden (9.). Auch die nächste Chance vergab der künftige Arsenal-Spieler, als er nach Querpass von Özil in Rücklage geriet und den Ball weit über den Kasten jagte (30.). Danach fehlte Müller im Abschluss die Übersicht (45.).

Für erste Aufregung in der deutschen Hälfte sorgte in der 13. Minute Helder Postiga, der Neuer weit vor seinem Strafraum von den Beinen holte und dafür zurecht die Gelbe Karte vom französischen Schiedsrichter Stephane Lannoy sah. Danach hatte die DFB-Abwehr das Geschehen bis zur 45. Minute recht sicher im Griff, doch Sekunden vor der Pause verhinderte allein großes Glück den drohenden Rückstand. Beim Schuss von Pepe prallte der Ball von der Lattenunterkante auf die Torlinie und dann ins Feld zurück.

Auch nach der Pause fehlten im deutschen Spiel die zündenden Ideen, obwohl das Bemühen um Linie unverkennbar war. Ein abgeblockter Podolski-Schuss (46.) und eine Kopfballchance von Gomez (57.), mehr hatte die portugiesische Hintermannschaft erst einmal nicht zu überstehen. Erst in der 72. Minute fand Khedira mit seiner Hereingabe den Kopf von Gomez, der in dieser Szene seine Vollstreckerqualitäten bewies und das erlösende 1:0 erzielte. Danach verpasste Gomez ganz knapp das mögliche zweite Tor, als er am einer scharfen Hereingabe vorbeirutschte.