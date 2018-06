Berlin (dpa) - Pünktlich zum ersten Deutschland-Spiel bei der Fußball-EM hat auch die Berliner Fanmeile geöffnet. Am frühen Nachmittag wurden die ersten Fans auf das Areal am Brandenburger Tor gelassen. Sieben Großleinwände sind auf der Straße des 17. Juni aufgestellt. Bastian Schweinsteiger hat sich in einem offenen Brief an die Fans gewandt. «Mit Eurer Unterstützung wollen wir den Traum vom EM-Titel wahr werden lassen. Lasst uns zusammen jubeln! Drückt uns die Daumen!» schrieb der Mittelfeldspieler in der «Abendzeitung».

