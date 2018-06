New Jersey (dpa) - Weltfußballer Lionel Messi hat Argentinien zum Sieg gegen den Erzrivalen Brasilien geführt. Beim munteren 4:3 (2:1) der «Gauchos» in New Jersey traf der Superstar des FC Barcelona gleich dreimal.

Zunächst drehte der Torjäger nach 0:1-Rückstand innerhalb von vier Minuten die Partie (31./34. Minute). Fünf Minuten vor dem Ende schoss der Superstar das siegbringende 4:3. In dem Test-Länderspiel war die verstärkte brasilianische Olympia-Auswahl durch Abwehrspieler Romulo vom AC Florenz in Führung gegangen (23.). Nach dem 1:2-Rückstand zur Pause legte der Rekord-Weltmeister durch Oscar (56.) und Hulk (72.) erneut vor. Doch dann trafen Federico Fernandez (76.) und Messi (85.) für Argentinien. In der hektischen Nachspielzeit sahen Marcelo (Brasilien) und Ezequiel Lavezzi (Argentinien) noch die Rote Karte.