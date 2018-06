London (SID) - Englands Fußball-Superstar David Beckham darf weiter von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen (27. Juli bis 12. August) träumen. Der 37-Jährige wurde am Freitagabend in das vorläufige, 35 Spieler umfassende Aufgebot der Engländer berufen. Den endgültigen 18er-Kader für den Wettbewerb in London gibt Teammanager Stuart Pearce am 6. Juli bekannt. Beckham könnte darin einer der drei zugelassenen Spieler sein, die älter als 23 sind.

Beckham hatte die britische Metropole bei ihrer Olympia-Bewerbung unterstützt und großen Anteil daran, dass sie am 6. Juli 2005 in Singapur den Zuschlag erhalten hatte.