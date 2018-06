Lwiw (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet heute im ukrainischen Lwiw in die Europameisterschaft. Alle 23 Spieler sind fit und fiebern der Partie gegen Portugal entgegen. Gesundheitliche Probleme gebe es im Moment keine, sagte Bundestrainer Joachim Löw. Deutschland gilt bei der EM in Polen und der Ukraine als Mitfavorit. Zuletzt hatte die deutschen Nationalelf vor 16 Jahren in England den EM-Titel gewonnen. Löw hatte sich schon gestern auf seine Startelf festgelegt, will sie aber erst heute verraten - auch seinen Spielern.

