Lwiw (dpa) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird es heute bei der Europameisterschaft ernst. Im ersten Gruppenspiel trifft die DFB-Auswahl am Abend in Lwiw auf Portugal. Zuvor stehen sich in Charkow die weiteren deutschen Vorrundengegner Dänemark und Niederlande gegenüber. Russland hatte gestern zum Auftakt der EM groß aufgetrumpft: Die Sbornaja gewann mit 4:1 gegen Tschechien und setzte sich an die Tabellenspitze der Gruppe A. Vorher trennten sich Griechenland und Gastgeber Polen 1:1.

